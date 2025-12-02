Fuga a tavoletta e schianto finale: ladri bloccati dopo un furto a Grottaferrata

Un lampo nel buio, un Suv che sfreccia a tutta velocità e una pattuglia che, in pochi secondi, capisce che qualcosa non torna.

È iniziata così, poco dopo la mezzanotte del 29 novembre, la corsa folle di due cittadini cileni di 20 e 27 anni, trasformata in un vero e proprio inseguimento da film lungo le strade di Roma.

All’altezza di viale Palmiro Togliatti, gli agenti hanno notato quel Suv a noleggio procedere in modo sospetto. L’alt è arrivato immediato.

Il conducente, per un attimo, ha fatto credere di fermarsi: una breve frenata, giusto il tempo di uno sguardo nello specchietto. Poi, di colpo, l’acceleratore premuto a fondo. Il rombo del motore e la fuga è iniziata.

La pattuglia si lancia all’inseguimento. Il Suv zigzaga tra le auto, sfiora marciapiedi, ignora semafori. Una fuga disperata, condotta con manovre talmente rischiose da mettere in pericolo chiunque si trovasse sulla strada. Minuti concitati, sirene che tagliano la notte, la città che sembra rimpicciolirsi sotto i fari delle volanti.

La corsa si spezza bruscamente all’altezza di viale Bruno Pelizzi: il Suv, ormai fuori controllo, piomba contro una utilitaria, scaraventandola di lato. Un boato, metallo piegato, vetri che esplodono sull’asfalto.

I due uomini tentano il tutto per tutto. Aprono le portiere e scappano a piedi, gettandosi nel buio per evitare l’arresto. Ma gli agenti li raggiungono in pochi istanti. Ne nasce una colluttazione: spintoni, tentativi di divincolarsi, fiato corto. Ma non c’è scampo. Vengono bloccati entrambi.

Solo allora gli investigatori scoprono cosa nascondesse quel Suv: all’interno, nascosti tra i sedili e gli zaini, 2.500 euro in contanti e diversi monili. Tutto rubato poco prima da una villa di Grottaferrata. La refurtiva, dopo gli accertamenti, è stata restituita alla proprietaria.

Per i due ladri scatta l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. E sul più giovane grava anche un divieto di dimora a Roma già emesso in precedenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.