Fuga a tutta velocità a Torre Angela: rubano auto, investono poliziotto e scappano

Attimi di panico e tensione questa mattina, intorno alle 10, nella zona di Torre Angela, nel VI Municipio di Roma, quando un furto d’auto ha innescato un inseguimento mozzafiato.

Gli agenti di polizia, allertati da una segnalazione di una vettura rubata, sono intervenuti tempestivamente per bloccare il veicolo, ma i ladri non hanno avuto alcuna intenzione di fermarsi.

I malviventi, dopo aver sottratto una Lancia Y, hanno accelerato e, appena avvistata la pattuglia, hanno dato il via a una folle corsa in direzione della zona centrale di Torre Angela.

In pochi attimi, la scena si è trasformata in una vera e propria fuga ad alta velocità, con il conducente che ha speronato diverse auto parcheggiate lungo la strada, cercando di seminare gli agenti.

Ma la situazione è degenerata ulteriormente quando, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, il conducente ha investito un poliziotto, che si trovava in via Rodolfo Fumagalli.

Il colpo è stato violento e, stando a quanto riferito, l’agente è stato trasportato in ospedale in codice arancione, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Il caos è stato totale per alcuni minuti: il rumore dei motori, il clacson delle auto, le urla dei passanti. Eppure, nonostante l’incidente, la Polizia non ha mollato la presa.

Un altro membro della banda, infatti, è stato immediatamente fermato dagli agenti sul posto. Gli accertamenti sono ancora in corso per rintracciare i complici e ricostruire l’intera dinamica.

L’auto rubata era stata localizzata grazie al sistema di tracciamento della compagnia assicurativa, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Un lavoro sinergico che ha permesso di arrivare a un rapido intervento, anche se l’esito della fuga ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.

