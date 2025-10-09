Fuga ad alta velocità a San Lorenzo: 32enne si schianta contro i tavolini di un locale. Sfiorata la strage

Momenti di panico ieri pomeriggio nel quartiere San Lorenzo quando un uomo, a bordo di una Smart, non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante.

È iniziata così una pericolosa fuga tra le strade del quartiere, durante la quale il conducente ha effettuato manovre azzardate prima di terminare la corsa contro i tavoli esterni di un locale in piazza dei Campani. Fortunatamente, in quel momento non c’era nessuno seduto.

Il 32enne tunisino, probabilmente in fuga perché sottoposto a divieto di dimora a Roma e privo di patente, ha tentato di sottrarsi al controllo aggredendo i Carabinieri con uno spray urticante e lanciando loro una sedia, provocando ferite lievi agli agenti.

La fuga si è conclusa all’interno di un condominio, dove i Carabinieri, supportati dal Nucleo Radiomobile, lo hanno finalmente bloccato.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo e la Polizia Locale per i rilievi tecnici e stradali.

