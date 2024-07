Fuga dal carcere di Casal del Marmo: caccia a tre giovani detenuti

Tre detenuti minorenni sono evasi ieri sera dal carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. L’evasione è avvenuta nella giornata di ieri 21 Luglio intorno alle 17:30 durante una rissa nel cortile del penitenziario. I tre ragazzi, un 15enne e due 17enni di nazionalità tunisina, sono riusciti a scavalcare il muro di cinta e a fuggire.

Le ricerche dei fuggitivi sono scattate immediatamente. Le forze dell’ordine stanno setacciando la zona e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di rintracciare i tre giovani. Non è escluso che i fuggitivi si siano divisi per depistare le indagini.

I tre detenuti erano in carcere per reati differenti. Uno dei due 17enni era in attesa di giudizio, l’altro era stato arrestato a febbraio, mentre il 15enne era entrato a Casal del Marmo solo due mesi fa.

Sul caso indagano la polizia penitenziaria, la Digos e gli agenti del commissariato di Primavalle. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni sui fuggitivi a contattare le forze dell’ordine.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙