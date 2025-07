Fuga di gas da un’autocisterna: paura a Roma 70

Attimi di panico nella tarda mattinata di lunedì 28 luglio in zona Ardeatino, a ridosso del centro commerciale “I Granai”. Intorno alle 12:30 una densa nube e un odore acre hanno allarmato i presenti presso il distributore IP di via Mario Rigamonti 122, dove era in corso il rifornimento da parte di un’autocisterna di Gpl.

A causare l’allarme è stata una perdita improvvisa di gas dall’automezzo, che ha spinto immediatamente i dipendenti dell’area di servizio a lanciare la richiesta di soccorso.

In pochi minuti sono intervenuti vigili del fuoco e polizia, che hanno messo in sicurezza l’area, evacuato i presenti e interdetto l’accesso alla zona. L’intervento è ancora in corso, ma la situazione sarebbe sotto controllo.

Fortunatamente, non si segnalano feriti né intossicati, ma il timore è stato tanto, alimentato anche dal ricordo ancora vivido dell’esplosione avvenuta meno di un mese fa a Villa De Sanctis.

In quell’occasione, era il 4 luglio, un distributore Gpl in via dei Gordiani esplose provocando oltre 50 feriti e, pochi giorni dopo, la morte di Claudio Ercoli, travolto dall’onda d’urto.

