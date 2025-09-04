Fuga finita al Pigneto: arrestato 43enne ricercato in Francia

Un’operazione antidegrado nel cuore del Pigneto ha avuto un colpo di scena inatteso. Nel corso dei controlli svolti da polizia, polizia locale e Ama, le strade tra via del Pigneto, via Macerata e zone limitrofe hanno fatto da scenario al fermo di un uomo ricercato a livello internazionale.

Si tratta di un 43enne originario del Bangladesh, ricercato dalle autorità francesi per essere coinvolto in un’associazione per delinquere transnazionale dedita al contrabbando di tabacchi, alla contraffazione e all’uso illecito di marchi industriali.

Gli agenti, durante i consueti controlli di sicurezza e decoro urbano, lo hanno rintracciato e fermato. Ora è nel carcere di Rebibbia, a disposizione della magistratura in attesa della procedura di estradizione verso la Francia.

Non solo: l’operazione ha portato all’identificazione di decine di persone presenti sul territorio.

Quattro soggetti, già noti alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, sono stati accompagnati all’ufficio immigrazione della Questura per approfondimenti.

Tra loro, spicca il caso di un uomo di origine senegalese, che nel tempo aveva accumulato ben 12 alias per sfuggire ai controlli di polizia.

