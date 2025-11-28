Fuga sulla Casilina: 44enne arrestato dopo inseguimento. Il furgone era rubato

Una corsa a tutta velocità lungo la Casilina, fino alla fermata “Grotte Celoni”, dove un furgone in movimento ha attirato l’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Tor Vergata. L’accaduto ieri sera giovedì 27 novembre.

I militari, insospettiti dalla guida incerta del mezzo, hanno intimato l’alt al conducente. Ma l’uomo, dopo un attimo di esitazione, ha affondato il piede sull’acceleratore, trasformando un normale controllo su strada in un inseguimento.

Il furgone ha tentato di seminare la pattuglia percorrendo pochi isolati a gran velocità, zigzagando tra le auto ancora in transito.

I Carabinieri lo hanno tallonato fino a riuscire a bloccarne la fuga, tagliandogli la strada e costringendo il conducente a fermarsi.

Una volta sceso dal mezzo, l’uomo — un 44enne romano, senza fissa dimora e con precedenti — ha tentato il tutto per tutto: calci, pugni, spintoni, nel tentativo disperato di liberarsi e proseguire la fuga a piedi. I militari, nonostante la resistenza, sono riusciti a immobilizzarlo e metterlo in sicurezza.

Gli accertamenti hanno chiarito subito il motivo della fuga: il furgone era stato rubato pochi giorni prima, con denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri di Tor Tre Teste. Il veicolo, recuperato e in buone condizioni, è stato restituito al proprietario.

Per il 44enne sono scattate le manette. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

