Fugge all’alt dei Carabinieri e si schianta contro un’auto: denunciato il passeggero
Il conducente, invece, è riuscito a dileguarsi e sono in corso le indagini per identificarlo
Momenti di paura ieri sera in via Salisburgo, nel quartiere Torrino, dove una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Torrino Nord ha notato, intorno alle 22:30, un gruppo di giovani vicino a un’auto ferma con a bordo due persone.
I militari hanno deciso di avvicinarsi per un controllo, ma alla loro vista il conducente del veicolo ha improvvisamente premuto sull’acceleratore, tentando di fuggire a tutta velocità.
La corsa, però, è durata poco: dopo circa 300 metri, l’auto è finita contro un veicolo parcheggiato, terminando la fuga con un violento impatto.
I carabinieri sono riusciti a bloccare il passeggero, un 22enne romano residente a Ostia, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato.
Nel frattempo, i militari hanno identificato anche i due giovani che si trovavano a piedi nei pressi del veicolo: in loro possesso sono stati trovati 5 grammi di hashish, che hanno dichiarato di aver appena acquistato.
Per loro è scattata la sanzione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura di Roma come assuntori di sostanze stupefacenti.
Il conducente, invece, è riuscito a dileguarsi e sono in corso le indagini per identificarlo.
Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha effettuato i rilievi e posto sotto sequestro la Smart utilizzata nella fuga, risultata priva di revisione.
