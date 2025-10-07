Fugge all’alt dei Carabinieri e si schianta contro un’auto: denunciato il passeggero

Momenti di paura ieri sera in via Salisburgo, nel quartiere Torrino, dove una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Torrino Nord ha notato, intorno alle 22:30, un gruppo di giovani vicino a un’auto ferma con a bordo due persone.

I militari hanno deciso di avvicinarsi per un controllo, ma alla loro vista il conducente del veicolo ha improvvisamente premuto sull’acceleratore, tentando di fuggire a tutta velocità.

La corsa, però, è durata poco: dopo circa 300 metri, l’auto è finita contro un veicolo parcheggiato, terminando la fuga con un violento impatto.

I carabinieri sono riusciti a bloccare il passeggero, un 22enne romano residente a Ostia, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato.

Nel frattempo, i militari hanno identificato anche i due giovani che si trovavano a piedi nei pressi del veicolo: in loro possesso sono stati trovati 5 grammi di hashish, che hanno dichiarato di aver appena acquistato.

Per loro è scattata la sanzione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura di Roma come assuntori di sostanze stupefacenti.

Il conducente, invece, è riuscito a dileguarsi e sono in corso le indagini per identificarlo.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha effettuato i rilievi e posto sotto sequestro la Smart utilizzata nella fuga, risultata priva di revisione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.