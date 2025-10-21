Fugge sui binari della metro con 20 ovuli di eroina: bloccato 27enne tunisino

Momenti di tensione alla fermata Piramide della linea B della metropolitana, dove un 27enne di origini tunisine è stato arrestato con 20 ovuli di eroina per un totale di circa 200 grammi, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio.

Gli agenti del nucleo Polmetro lo avevano notato in atteggiamento nervoso vicino ai tornelli. Alla richiesta di documenti, il giovane ha cercato di eludere il controllo, dichiarando di avere fretta, per poi scattare improvvisamente verso la banchina in direzione Laurentina.

Ne è nato un inseguimento lungo i tunnel di servizio, durante il quale il 27enne ha percorso la passerella laterale nel tentativo di divincolarsi, perdendo però l’equilibrio e precipitando sui binari, riportando una ferita alla gamba.

Impossibilitato a proseguire, è stato raggiunto dagli agenti, che nel frattempo avevano sospeso la circolazione dei treni per garantire la sicurezza dei pendolari.

In un ultimo, disperato tentativo, il giovane ha cercato di nascondere sotto la passerella due sacchetti trasparenti, recuperati subito dagli agenti e contenenti la droga.

L’arresto del tunisino si aggiunge ad altre operazioni degli ultimi giorni nella metro capitolina. Tra queste, due borseggiatori e un giovane fermati alla Giulio Agricola, che aveva opposto resistenza a un controllo, e due cittadini cileni intercettati mentre cercavano di fuggire nella metro dopo un furto di capi di abbigliamento in un negozio di piazzale Appio. Anche loro ora sono accusati di furto.

