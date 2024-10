Furgone in fiamme nella Galleria Giovanni XXIII: chiusa la circolazione e forti disagi al traffico

Un incendio scoppiato questa mattina, mercoledì 2 ottobre, intorno alle 8, ha causato la chiusura temporanea della Galleria Giovanni XXIII in entrambe le direzioni.

Le fiamme hanno avvolto un furgone, generando un denso fumo che ha reso l’aria irrespirabile e la visibilità estremamente ridotta all’interno della galleria. Fortunatamente, al momento non risultano esserci feriti.

Intervento delle squadre di soccorso Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che si sono messi al lavoro per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

In supporto, il personale sanitario del 118 è stato mobilitato per eventuali emergenze mediche, mentre diverse pattuglie della Polizia Locale sono impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza della zona.

Caos sulla viabilità e ritardi nel trasporto pubblico L’incendio e la conseguente chiusura della galleria hanno causato disagi significativi alla circolazione stradale.

La Galleria Giovanni XXIII rappresenta uno dei nodi cruciali per il traffico di Roma, e la sua chiusura ha avuto ripercussioni pesanti su diverse direttrici.

Atac ha comunicato che le linee di autobus 46, 49, 200, 201, 223, 301, 446, 91, 913, 980 e 990 stanno subendo forti ritardi, complicando ulteriormente la situazione dei trasporti pubblici.

La chiusura della galleria resterà in vigore fino al completo ripristino della sicurezza dell’area, causando potenziali rallentamenti per il traffico cittadino per tutta la giornata.

