Furgone in fiamme sulla Pontina: viabilità in tilt nel pieno dell’ora di punta

Un venerdì pomeriggio qualunque si è trasformato in un incubo per migliaia di automobilisti diretti verso il litorale e la provincia.

Sulla Via Pontina, una delle arterie più trafficate in uscita da Roma, un incendio ha mandato in tilt la viabilità nel pieno dell’ora di punta.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di oggi, 20 febbraio 2026. All’altezza del chilometro 18, in zona Spinaceto, un furgone — un Ducato — ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiava in direzione Latina.

In pochi istanti il mezzo è stato avvolto dalle fiamme, costringendo i veicoli in transito a fermarsi bruscamente.

L’intervento e le verifiche

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Eur, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

A supporto, gli agenti della Polizia Locale del Gruppo IX Eur hanno gestito la viabilità e coordinato le operazioni di deviazione del traffico.

Non si registrano feriti. Il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Code per chilometri

Le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo carbonizzato hanno imposto la chiusura temporanea del tratto interessato. Successivamente è stata riaperta una sola corsia per consentire il deflusso dei veicoli verso sud.

Il risultato è stato immediato: code chilometriche tra l’intersezione con via Cristoforo Colombo (km 9,8) e l’area compresa tra via di Decima e Castel Porziano (km 16,5).

