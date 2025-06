“Furia cieca sul bus”: rompe il gabbiotto dell’autista e si dà alla fuga

Una notte di paura, vetri in frantumi e un uomo in fuga. È accaduto poco dopo la mezzanotte su un autobus di linea che percorreva via Tiburtina, all’altezza di via di Tor Cervara, dove un passeggero ha dato improvvisamente in escandescenza, mandando nel panico autista e passeggeri.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo — per ragioni ancora tutte da chiarire — ha iniziato ad agitarsi visibilmente a bordo del mezzo.

Poi, all’improvviso, ha sferrato un violento colpo contro il gabbiotto di protezione del conducente, mandando in frantumi il vetro e costringendo l’autista a interrompere immediatamente la corsa.

Scene di confusione e tensione a bordo: alcuni passeggeri sono scesi in fretta, altri hanno cercato di calmare l’aggressore, ma lui, approfittando del caos, si è dileguato nella notte prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Roma Santa Maria del Soccorso, che hanno avviato immediatamente le ricerche del responsabile.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di bordo per identificarlo. Intanto il conducente, pur illeso, ha avuto bisogno di assistenza medica per lo spavento.

