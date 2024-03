Furio Camillo: 35enne accoltellato per una sigaretta negata

Momenti di paura causati da un uomo in zona Furio Camillo, al Tuscolano, dove un 35enne è stato ferito con un coltello al braccio per aver rifiutato una sigaretta a uno sconosciuto.

Secondo quanto riferito dalla vittima, un cittadino romeno, questi stava camminando intorno alle 19 di ieri Domenica 3 Marzo 2024 in via Paolo Paruta, insieme ad altri amici. Ad un tratto un uomo si è avvicinato, chiedendo una sigaretta. Alla risposta di rifiuto, si è allontanato per tornare dopo poco armato di coltello, col quale ha ferito al braccio destro il romeno e fuggire.

Sul posto sono sopraggiunte le volanti della squadra mobile e le pattuglie dei commissariati San Giovanni e Romanina, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e degli amici, per poi mettersi sulle tracce dell’aggressore.

Rintracciato, è stato identificato. E’ un 45enne con precedenti di polizia e denunciato per lesioni aggravate. Il 35enne è stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati