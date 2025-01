Furti al duty free di Fiumicino, quattro i fermati

Un tentato furto di lusso è stato sventato all’aeroporto di Fiumicino, dove quattro passeggeri sono stati denunciati dai carabinieri per aver cercato di sottrarre prodotti di cosmesi e profumi per un valore superiore a mille euro.

I viaggiatori, in attesa della partenza dei rispettivi voli, avevano tentato di eludere i controlli dei duty free senza pagare, ma sono stati sorpresi dal personale di sorveglianza, che ha prontamente avvertito le forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione aeroportuale, giunti sul posto, hanno recuperato tutta la refurtiva e denunciato i quattro per il reato di tentato furto alla procura della Repubblica di Civitavecchia.

La refurtiva, costituita da profumi e cosmetici di pregio, è stata sequestrata e restituita al negozio.

L’episodio dimostra ancora una volta l’efficacia del sistema di sorveglianza nell’aeroporto romano e l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare i crimini predatori.

