Furti all’Outlet di Valmontone: tre donne arrestate e coppia denunciata

Un sabato movimentato quello appena trascorso all’Outlet di Valmontone, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, insieme ai colleghi della Stazione di Valmontone e alla vigilanza privata, hanno sventato una serie di furti nei negozi di abbigliamento griffato.

La prima operazione ha avuto come protagoniste tre donne residenti a Pescara, madre e due figlie, rispettivamente di 55, 35 e 27 anni, quest’ultima già in detenzione domiciliare.

Grazie alla prontezza del personale della vigilanza, le tre sono state intercettate mentre cercavano di allontanarsi a bordo della loro auto con indumenti appena sottratti.

I Carabinieri le hanno arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso e, per la 27enne, anche di evasione, conducendole in caserma in attesa del rito direttissimo davanti al G.I.P. di Velletri.

Poche ore più tardi, un’altra coppia di ladri è stata sorpresa dagli agenti: un uomo e una donna, cittadini romeni rispettivamente di 54 e 53 anni, erano stati notati mentre si aggiravano in modo sospetto all’interno del centro commerciale.

Intercettati dai Carabinieri, sono stati trovati in possesso di capi di abbigliamento rubati in diversi negozi e denunciati alla Procura della Repubblica di Velletri.

Tutto il materiale rinvenuto, per un valore di circa 2000 euro, è stato restituito ai legittimi proprietari.

