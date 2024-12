Furti in abitazione: cinque “topi d’appartamento”, di etnia Rom, incastrati dalla Polizia

Un’operazione fulminea della Polizia di Stato ha messo fine a un tentativo di furto che sembrava destinato a sfuggire al controllo.

Ma grazie all’intuizione e alla prontezza degli agenti del XV Distretto Ponte Milvio, cinque uomini, tutti di etnia Rom e con età comprese tra i 28 e i 51 anni, sono stati arrestati e accusati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, quando una pattuglia in servizio di controllo ha incrociato un’auto sospetta parcheggiata in seconda fila in via Ubaldo degli Ubaldi.

Quello che sembrava un semplice posteggio non è sfuggito all’occhio attento dei poliziotti, che hanno notato movimenti strani da parte dei cinque uomini a bordo.

Tre di loro, dopo essersi mascherati con passamontagna, si sono diretti verso l’ingresso di un condominio. Ma quando sono usciti pochi minuti dopo, il loro comportamento ha destato ancora più sospetti.

Gli agenti, non lasciando nulla al caso, hanno deciso di seguirli discretamente. Il veicolo ha proseguito la sua corsa, fino a fermarsi in via delle Cave Aurelia, dove due dei complici si sono diretti verso un’abitazione al primo piano di un condominio.

Con il fiato sospeso, gli agenti hanno assistito a una scena che sembrava quasi uno dei tanti film d’azione: uno dei due uomini tentava di forzare una finestra, mentre l’altro scavalcava un cancelletto per entrare nel cortile.

A quel punto, senza più indugi, la polizia è uscita allo scoperto. Gli agenti, in pochi secondi, sono riusciti a bloccare uno dei due ladri, nonostante l’aggressiva resistenza da parte di quest’ultimo.

L’altro, però, è riuscito a scappare, fuggendo insieme agli altri tre complici a bordo dell’auto. Ma la loro fuga è durata poco.

I poliziotti, infatti, non hanno perso di vista il gruppo, e con una manovra impeccabile sono riusciti ad accerchiare i fuggitivi sul Lungotevere.

Quando l’auto si è fermata, sono saltati fuori, visibilmente agitati, e sono stati bloccati senza possibilità di scampo.

Sotto il sedile dell’auto, gli agenti hanno trovato tutto il necessario per un furto ben organizzato: arnesi da scasso, guanti e passamontagna.

Nel frattempo, proprio quella sera, è arrivata una segnalazione dalla polizia che parlava di un possibile furto in corso in una casa di via Monte del Gallo.

La proprietaria, lontana dalla città, aveva visto tramite il sistema di videosorveglianza tre uomini entrare nella sua abitazione.

Le immagini, acquisite immediatamente, hanno permesso di collegare i cinque arrestati al furto in corso, confermando la loro identità e i loro ruoli nell’incursione.

Tutti e cinque gli uomini sono stati arrestati, e uno di loro ha ricevuto una seconda accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

