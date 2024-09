Furti in appartamento in zona Trionfale, due arresti

Lotta senza tregua ai furti in appartamento: operazioni mirate con agenti in borghese e in divisa hanno portato, durante l’estate, a una raffica di arresti e denunce.

Gli agenti del Commissariato Vescovio, impegnati in un pattugliamento strategico contro i reati predatori, hanno intercettato due individui sospetti mentre transitavano in via del Forte Trionfale.

I loro movimenti furtivi hanno subito destato l’attenzione dei poliziotti: poco dopo, uno dei due ha forzato con destrezza un portone, utilizzando un cacciavite, riuscendo a entrare nello stabile.

I due malviventi sono penetrati nell’edificio, ma proprio in quel momento è scattato l’allarme di un appartamento al terzo piano. Presi dal panico, si sono dileguati in tutta fretta, uscendo di corsa dal condominio e fuggendo a bordo di un’auto in direzione di via Malcesine.

Gli investigatori si sono lanciati all’inseguimento, e grazie al rapido intervento di una volante del Commissariato Fidene, all’altezza di viale Jonio, sono riusciti a fermare la loro fuga.

A bordo dell’auto, gli agenti hanno trovato un kit da scasso: cacciavite, tubetto di colla, lastra in plastica termoformata, coltellino multiuso e forbici.

Nel frattempo, un’altra pattuglia si è recata nell’appartamento da cui era scattato l’allarme, rilevando evidenti segni di effrazione sulla porta d’ingresso e frammenti di carta ripiegati, dello stesso tipo rinvenuto nel veicolo dei sospetti, inseriti tra la porta e il telaio.

I due, identificati come georgiani di 29 e 35 anni, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto in appartamento.

