Furti in appartamento: maxi operazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato intensifica i suoi sforzi per contrastare i furti in appartamento con una serie di operazioni mirate. Recentemente, gli agenti del Commissariato San Lorenzo hanno compiuto un’importante operazione, arrestando due individui e denunciandone altri due, tutti di origini georgiane.

L’azione della Polizia è scattata quando, in via Tiburtina, due uomini sono stati notati a bordo di un’auto, sfrecciando a velocità sostenuta. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di seguirli discretamente fino a via Ronconi, dove i sospetti si sono fermati davanti a uno stabile.

Qui, i due sono entrati nell’edificio e sono stati prontamente bloccati dopo un’energica colluttazione. Uno di loro è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di cocaina.

Il controllo si è poi esteso all’appartamento in uso ai due uomini, dove sono stati trovati altri due individui. Uno di questi, brandendo un paio di forbici, ha minacciato gli agenti, ma è stato subito immobilizzato.

Il secondo uomo, tentata la fuga, è stato fermato poco dopo.

All’interno dell’appartamento, la Polizia ha rinvenuto arnesi da scasso e una quantità significativa di beni rubati, tra cui borse, orologi e monili di pregio.

I due uomini trovati nell’appartamento, di 44 e 47 anni, sono stati arrestati con l’accusa di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciati per ricettazione.

I primi due uomini fermati, di 40 e 41 anni, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e procurato allarme; il 41enne, inoltre, è stato anche denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.

