Furti notturni a Roma, arrestati due ladri seriali: rubavano cellullari e champagne

Un’atmosfera di inquietudine ha pervaso le strade storiche di Roma, dove i commercianti del centro si svegliavano ogni mattina con il timore di trovare i loro negozi saccheggiati.

Era la nuova faccia del crimine nella Capitale: ladri audaci che colpivano nel cuore della notte, lasciando dietro di sé solo tracce di furti ben pianificati e ingenti danni. Ma finalmente la scena è cambiata.

Dopo giorni di indagini minuziose, la Polizia è riuscita ad arrestare una coppia di criminali – un uomo tunisino di 28 anni e una donna italiana di 49 – entrambi accusati di furto aggravato in concorso.

La loro cattura è stata il culmine di un lavoro investigativo impeccabile, che ha permesso agli agenti di incastrare i due sospetti e porre fine a una serie di colpi che stava mettendo a dura prova il commercio nel centro città.

Il loro modus operandi era ormai diventato familiare: l’uomo, agendo di notte, irrompeva nei negozi con l’intenzione di razziare tutto ciò che aveva valore, mentre la donna si appostava all’esterno per fare da sentinella.

In pochi minuti, riuscivano a svuotare registratori di cassa e rubare prodotti di lusso come telefoni, tablet e bottiglie di champagne.

La loro azione criminale sembrava quasi invisibile, ma fortunatamente le telecamere di sorveglianza non li hanno lasciati passare inosservati.

Nel mese di dicembre, la coppia ha messo a segno almeno quattro furti, ma la loro imprudenza è costata cara. Le immagini delle telecamere, che rivelano i ladri mentre compiono i crimini, sono state fondamentali per ricostruire il loro piano di attacco.

La cattura è avvenuta nei pressi della stazione Termini, quando i due, indossando ancora gli stessi vestiti con cui avevano commesso i furti, sono stati fermati dagli agenti.

Durante la perquisizione, è emerso che la donna aveva con sé un blister contenente monete da un euro, un piccolo dettaglio che ha confermato la sua partecipazione agli incassi giornalieri dei negozi presi di mira.

Non si trattava solo di ladri di passaggio, ma di una coppia di criminali con una chiara strategia, già protagonisti di un altro furto pochi giorni prima.

Un altro colpo in un ristorante, infatti, aveva visto il tunisino rubare 500 euro, due telefoni e un iPad.

In realtà, la loro carriera criminale non era nuova. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, aveva continuato a compiere crimini con una sfacciataggine che ha sorpreso anche gli agenti.

Ma alla fine, dopo averli intercettati e fermati, la Polizia ha messo fine alla loro sequela di furti. La coppia è stata arrestata e portata in carcere con l’accusa di furto aggravato.

Il fermo è stato convalidato dal Tribunale, che ha disposto la loro custodia cautelare, mettendo così un freno alle loro incursioni notturne.

