Furto a Piazza Bologna: svaligiata l’auto del musicista Roberto Angelini

Brutta notizia per il musicista Roberto Angelini : l’auto di uno dei celebri volti di Propaganda Live e collaboratore di Fabi-Gazzè-Silvestri, è stata saccheggiata nella zona di Piazza Bologna. I ladri hanno infranto un finestrino e si sono portati via una vasta gamma di attrezzature musicali, tra cui pedali personalizzati e strumenti preziosi.

Angelini ha lanciato un appello disperato sui social: “Stanotte i ladri hanno distrutto la mia macchina in via Livorno e rubato strumenti e attrezzature vitali per il mio lavoro”.

Tra gli oggetti rubati, ci sono pedali con preset unici creati per il recente tour con Fabi-Silvestri-Gazzè. “Questi pedali hanno impostazioni personalizzate che non sarà facile ripristinare.

Se qualcuno dovesse imbattersi in attrezzature con nomi di canzoni di Niccolò, Max o Daniele, fatemelo sapere subito.”

L’appello di Angelini è un grido di aiuto che spera di stimolare la solidarietà di chiunque possa avere informazioni o possa riconoscere l’attrezzatura rubata. Con un gesto di comunità, forse, si riuscirà a riportare indietro ciò che è stato sottratto e a restituire serenità al noto musicista.

