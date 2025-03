Furto ai danni di PizzAut: un gesto vigliacco

Il furto compiuto ai danni di “PizzAut nutriamo l’inclusione”, il famoso locale gestito da ragazzi autistici, rappresenta un attacco che supera il danno economico: colpisce la dignità e l’impegno di chi lavora ogni giorno per costruire un modello di integrazione autentico. Un gesto vigliacco, che colpisce un’attività commerciale ma anche un progetto di inclusione.

La reazione di Nico Acampora e del suo team di fronte a quanto successo è però un insegnamento per tutti: non fermarsi, non lasciarsi abbattere, ma ripartire con ancora più determinazione. Non servono solo donazioni, ma un sostegno concreto: sedersi ai tavoli di PizzAut e dimostrare che il valore di questo progetto è più forte di qualsiasi atto vigliacco.

Un locale gestito da ragazzi affetti da autismo e Noi siamo dalla loro parte.

Questo è in sintesi il comunicato dell’avvocato Emanuele Fiermonte del Centro Studi per la Giustizia e le Istituzioni.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.