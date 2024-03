Furto ai Parioli: ladri rubano 20 orologi di lusso

Momenti di terrore ai Parioli per una rapina a mano armata. Due malviventi a volto scoperto sono entrati in una gioielleria armati di pistola con il silenziatore e si sono fatti consegnare dal proprietario 20 orologi di lusso per poi darsi alla fuga. È quanto accaduto intorno alle 11:40 di oggi, Sabato 9 Marzo 2024, in viale Parioli, non lontano da Villa Glori.

I due rapinatori sono entrati e hanno agito in pochi minuti, minacciando il titolare dell’esercizio. Nessuno è rimasto ferito. Sulla vicenda indaga la polizia e la Scientifica è sul posto per i rilievi. Allertati anche gli agenti della Squadra Mobile.

