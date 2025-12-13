Furto al minimarket, incastrati dalle telecamere: denunciata una coppia a Civitavecchia

Pensavano di farla franca dopo il colpo messo a segno in un minimarket del centro, ma le immagini delle telecamere non hanno lasciato scampo.

I Carabinieri della Stazione di Civitavecchia hanno denunciato una coppia di italiani, un uomo di 34 anni e una donna di 28, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti gravemente indiziati di furto aggravato.

L’intervento è scattato dopo la denuncia del titolare dell’esercizio commerciale. I militari hanno passato al setaccio le immagini del sistema di videosorveglianza e, una volta individuati i volti dei presunti responsabili, li hanno riconosciuti poco dopo mentre camminavano per le strade del centro cittadino.

Fermati per un controllo, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale e successivamente domiciliare. All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto l’intera refurtiva, per un valore complessivo di circa mille euro.

La merce rubata è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre per la coppia è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria.

