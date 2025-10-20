Furto al Nomentano: banditi smurano la cassaforte in una gioielleria e fuggono con 10 mila euro

Una mattina di tensione nel quartiere Nomentano. Alle prime ore di lunedì 20 ottobre, una banda di ladri ha preso di mira la gioielleria Auriade di via Ignazio Giorgi 54, divellendo la saracinesca e smurando la cassaforte del negozio. Il bottino: circa 10 mila euro.

A dare l’allarme è stato il sistema di sicurezza del negozio. Sul posto sono arrivati rapidamente agenti delle forze dell’ordine e la scientifica per i rilievi del caso.

Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, sperando di individuare volti e movimenti dei malviventi.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono fuggiti a bordo di un’auto, dileguandosi prima dell’arrivo della polizia.

Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno battendo le vie limitrofe per cercare di rintracciare la banda e recuperare il denaro sottratto.

