Furto con scasso al centro sportivo Csi Roma Est: rubati soldi e bibite

Brutto risveglio per il centro sportivo Csi Roma Est di via Montona. Nella notte, ignoti hanno svaligiato i distributori automatici di bevande e snack, approfittando della quiete notturna.

I ladri, con fare furtivo, hanno forzato una porta d’ingresso del centro sportivo, guadagnando così l’accesso all’area dei distributori. Una volta all’interno, hanno scassinato i distributori e rubato il denaro contante contenuto al loro interno, non lesinando nel danneggiare le macchine stesse.

Sul posto, allertati dalla denuncia del furto, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia di piazza Dante.

I militari hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili del furto.

Ancora da quantificare il bottino sottratto dai malviventi, ma il danno per il centro sportivo è evidente, non solo per il valore economico dei beni rubati, ma anche per i danni arrecati alle macchine distributrici.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙