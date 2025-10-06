Furto da 100mila euro in piena notte a Prati: svaligiato negozio di antiquariato

Hanno agito sotto il silenzio della notte, tagliando la serranda di un negozio di antiquariato a Prati e portando via preziosi in oro e argento per un valore stimato di 100mila euro.

È quanto accaduto intorno alle 3 della scorsa domenica 5 ottobre, in via Fulcieri Paulucci de’ Calboli 55, non lontano da piazza Mazzini.

Secondo le prime ricostruzioni, almeno quattro malviventi hanno forzato l’ingresso del negozio, arraffando borse e oggetti di grande valore, prima di fuggire a bordo di un’auto. Il colpo, fulmineo e ben pianificato, ha lasciato i titolari sotto shock.

A dare l’allarme è stato un cittadino che ha notato movimenti sospetti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Prati e la Polizia Scientifica, che hanno avviato i rilievi e iniziato a raccogliere prove.

Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per risalire ai responsabili.

