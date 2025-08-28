Furto da 20 mila euro in un appartamento a San Paolo: via contanti e due orologi di pregio
Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili
Colpo grosso ieri sera in un’abitazione di via Emilio Almansi, nel quartiere San Paolo a Roma.
Tra le 18:30 e le 22:30, approfittando dell’assenza dei proprietari, una banda di ladri è riuscita a introdursi all’interno di un appartamento su due livelli, forzando la porta d’ingresso posteriore.
Una volta dentro, i malviventi hanno puntato dritto alla camera da letto, dove hanno scassinato una cassaforte a mobile praticando un foro nella parete.
Da lì sono riusciti a portar via un bottino ingente: 20 mila euro in contanti, un Rolex da donna in acciaio e un orologio Eberhard da uomo degli anni ’70, pezzi di grande valore.
Al loro rientro, i proprietari hanno trovato la casa a soqquadro e hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Secondo quanto si è appreso, l’abitazione non era coperta da assicurazione contro il furto.
