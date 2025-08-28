Furto da 20 mila euro in un appartamento a San Paolo: via contanti e due orologi di pregio

Colpo grosso ieri sera in un’abitazione di via Emilio Almansi, nel quartiere San Paolo a Roma.

Tra le 18:30 e le 22:30, approfittando dell’assenza dei proprietari, una banda di ladri è riuscita a introdursi all’interno di un appartamento su due livelli, forzando la porta d’ingresso posteriore.

Una volta dentro, i malviventi hanno puntato dritto alla camera da letto, dove hanno scassinato una cassaforte a mobile praticando un foro nella parete.

Da lì sono riusciti a portar via un bottino ingente: 20 mila euro in contanti, un Rolex da donna in acciaio e un orologio Eberhard da uomo degli anni ’70, pezzi di grande valore.

Al loro rientro, i proprietari hanno trovato la casa a soqquadro e hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Secondo quanto si è appreso, l’abitazione non era coperta da assicurazione contro il furto.

