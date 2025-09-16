Furto da 300 euro in un negozio sportivo: arrestati due georgiani a Settecamini

Un pomeriggio che sembrava come tanti in un negozio di abbigliamento e attrezzature sportive di via di Salone si è trasformato in una scena da cronaca.

Due uomini, entrambi georgiani, rispettivamente di 35 e 27 anni e senza fissa dimora, hanno tentato di portare via diversi capi sportivi, per un valore complessivo di circa 300 euro, dopo aver rotto e rimosso i dispositivi antitaccheggio.

A insospettirsi è stato il personale di vigilanza, che ha seguito con attenzione i movimenti dei due fino a bloccarli poco prima dell’uscita. Immediata la chiamata al NUE 112, che ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Settecamini.

I militari sono arrivati in pochi minuti, assicurando i due sospetti e recuperando l’intera refurtiva, poi riconsegnata al punto vendita. Un intervento tempestivo che ha permesso non solo di fermare i malfattori – già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici – ma anche di rassicurare commercianti e cittadini.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Guidonia Montecelio, in attesa dell’udienza di convalida disposta dall’Autorità Giudiziaria di Roma.

