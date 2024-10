Furto in ciabatte: arrestati due ladri di pneumatici in azione a Cinecittà

Due ladri con aspetto insolito, ciabatte infradito e vestiario trascurato, sono stati arrestati a Roma mentre tentavano di rubare gli pneumatici di alcune Fiat 500 L.

Un episodio che mette in luce non solo la follia del crimine, ma anche l’attenzione e la prontezza di un cittadino che, grazie alla sua segnalazione, ha consentito alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e fermare i malviventi.

Il pomeriggio di venerdì scorso è iniziato come tanti altri nella zona di Cinecittà Est, fino a quando un passante ha notato qualcosa di insolito in via Stefano Oberto: una Volkswagen Golf parcheggiata in doppia fila, nonostante ci fossero posti liberi nelle vicinanze.

Ma ciò che ha catturato la sua attenzione è stato uno dei due uomini accovacciato vicino a una Fiat 500 L, intenti a rimuovere i bulloni del cerchione con un cric.

La scena, surreale e degna di un film comico, si è subito trasformata in un momento di tensione quando il passante ha compreso la vera natura dell’operazione.

Non appena i ladri si sono accorti di essere osservati, hanno immediatamente abbandonato il loro intento criminoso e si sono allontanati a bordo della Golf. Ma il passante, non si è dato per vinto: ha contattato il 112 e ha fornito una descrizione dettagliata della vettura e dei due malviventi.

Gli agenti delle volanti e del commissariato Romanina, prontamente allertati, hanno dato il via a una serie di ricerche concentrate nell’area di parcheggio della metro Anagnina. E la loro intuizione si è rivelata vincente.

Una volta giunti in via Vincenzo Giudice, gli agenti hanno individuato la Golf segnalata. All’interno, però, non c’era nessuno. Fortunatamente, una passante ha notato due uomini sospetti che stavano armeggiando vicino agli pneumatici di un’auto parcheggiata.

A favorire il loro riconoscimento è stato il rumore metallico degli attrezzi in azione. Gli agenti, con grande prontezza, si sono messi sulle tracce dei ladri, che nel tentativo di fuggire si sono avvicinati alla stazione della metro.

La scena che si è svolta è stata incredibile: i due uomini, con ciabatte ai piedi, sono stati bloccati prima di riuscire a entrare nella stazione.

Una volta identificati, si sono rivelati essere due italiani di 57 e 46 anni, residenti rispettivamente a Vitinia e Bellegra, entrambi con precedenti per reati simili.

Nelle tasche del 57enne sono state trovate le chiavi della Golf, e all’interno della vettura gli agenti hanno scoperto gli attrezzi del mestiere: cric, chiavi a bussola, cacciaviti e pinze, insieme ai copri mozzi rimossi da altre Fiat 500 L.

Riconosciuti da testimoni come autori dei tentati furti, i due ladri sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

