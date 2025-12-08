Furto nella notte a Val Melaina: arrestati due uomini mentre forzavano un appartamento

Paura nella notte in zona Val Melaina. Intorno all’01:50, numerose segnalazioni arrivate al 112 hanno allertato i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti tempestivamente in via Pienza per un furto in corso.

Sul posto, i militari hanno sorpreso due uomini, cittadini georgiani di 35 e 42 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, intenti a forzare la porta di un appartamento privato. Con loro, i Carabinieri hanno sequestrato due grossi cacciaviti, utilizzati per tentare l’effrazione.

I due sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato e trasferiti nelle strutture competenti, mentre l’abitazione è stata messa in sicurezza.

