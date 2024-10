Furto notturno a Roma: Bar assaltato con un paletto. Poi la fuga con il bottino

Una scena da film è andata in scena la notte scorsa in via Mattia Battistini, dove un gruppo di quattro malviventi ha messo a segno un audace furto ai danni di un bar.

Intorno alle 2 di venerdì 18 ottobre, i delinquenti hanno infranto la vetrina dell’esercizio commerciale utilizzando un paletto della segnaletica dei parcheggi, poi rinvenuto dagli investigatori nei pressi del luogo del crimine.

Una volta dentro, hanno rapidamente prelevato la cassa, facendo razzia del denaro presente. Dopo il colpo, si sono allontanati a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce in un baleno.

Il valore del bottino è ancora da quantificare, ma le autorità sono già al lavoro per far luce sull’accaduto.

I carabinieri della stazione Roma Montespaccato stanno indagando e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nel tentativo di raccogliere elementi chiave per identificare i responsabili di questo audace furto notturno.

