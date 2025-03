Furto sventato all’ufficio postale di Roma Bravetta

La collaborazione tra Poste Italiane e le Forze dell’Ordine ha consentito ancora una volta di sventare un tentativo di furto ai danni di Poste Italiane.

Questa volta è stato preso di mira l’edificio di Roma Bravetta, sede dell’Ufficio Postale e del Centro Distribuzione del Recapito della corrispondenza di Poste Italiane S.p.A.

Nella serata del 22 marzo, intorno alle ore 20:24, alla Situation Room di Roma – la sala di controllo competente per territorio, attiva 24 ore su 24 – è scattato l’allarme volumetrico della rampa garage.

Attraverso il sistema di videosorveglianza, gli operatori hanno individuato due persone a volto coperto mentre l’edificio risultava libero da movimenti sospetti.

Immediatamente sono state allertate le Forze dell’Ordine ed è stata attuata la procedura per l’accesso con le chiavi. Nel frattempo, nuovi allarmi hanno segnalato movimenti presso altre zone dell’edificio.

All’arrivo della Polizia, tutte le zone dell’edificio sono state isolate e ispezionate congiuntamente al Responsabile del Centro di Distribuzione e alla Guardia Giurata chiamata per dare supporto.

A seguito dei rilievi effettuati, sono stati rinvenuti oggetti da scasso ed è stato constatato il distacco fisico della centrale di allarme. Fortunatamente, non risultano furti né danni di rilievo.

L’implementazione dei sistemi di sicurezza e la tempestiva ed efficace gestione degli allarmi da parte degli operatori della SR di Roma, ancora una volta hanno consentito di contrastare l’attacco predatorio, a conferma dell’impegno di Poste Italiane nel garantire standard di sicurezza sempre più elevati anche per il settore logistico, a tutela dei beni aziendali e del servizio alla clientela.

