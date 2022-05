Gabriela Dancau a colloquio con Alessio Vlad

Il 27 maggio 2022 S.E. Gabriela Dancau, Ambasciatrice plenipotenziaria della Romania in Italia, ha ricevuto presso l’Ambasciata per un colloquio il direttore artistico dell’Opera di Roma e del Festival di Ravello, Alessio Vlad, di origine romena e figlio di Roman Vlad, noto musicologo immigrato in Italia prima della Seconda Guerra Mondiale che ha mantenuto i contatti con il suo Paese di origine, essendo anche Presidente Onorario dell’edizione 2001 del Festival e del Concorso internazionale George Enescu.

Alessio Vlad – aggiungiamo – è stato tra l’altro insignito dall’Associazione dei Critici Musicali Italiani di otto Premi Abbiati, per categorie diverse, spettacoli prodotti durante la sua direzione artistica dai Teatri di Genova, Ancona, Napoli e Roma.

Siamo stati catturati dalla discussione – ha detto l’Ambasciatrice Gabriela Dancau – dalla sua personalità e, allo stesso modo, abbiamo deciso di lavorare insieme per progetti concreti che metteranno in luce la Romania, qui in Italia.