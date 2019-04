Gaetano Triggiano in Real Illusion 2019

Dal 12 al 14 aprile 2019, in scena al Teatro Brancaccio “Real Illusion” – Tour 2019, one man show dell’illusionista di fama mondiale Gaetano Triggiano. Un viaggio affascinante e coinvolgente alla scoperta dell’essenza stessa dell’illusionismo. Direzione artistica Arturo Brachetti

Un appuntamento da non perdere che vedrà Triggiano protagonista assoluto di uno spettacolo unico, di livello internazionale: uno show concepito con un nuovo modo di fare magia, dove le illusioni non sono più elementi a sé stanti, ma inglobate in un linguaggio teatrale. Con un continuo lavoro di perfezionamento e di ricerca, di studio e di progettazione, l’artista continua a stupire il pubblico creando le illusioni più strabilianti.

“Real Illusion” è un’esperienza unica, che cattura e fa sognare adulti e bambini, fin dai primi istanti, portando sul palco effetti speciali che fanno da cornice a situazioni surreali, apparizioni, colpi di scena e trasformazioni ad una velocità estrema. Energia, rapidità, forza, passione, poesia, amore, mistero e soprattutto magia: un susseguirsi incalzante e coinvolgente di storie, avventure, tensione, suspense, ma anche di momenti divertenti, che proietteranno il pubblico in un mondo in cui ogni limite razionale è superato e dove le leggi della fisica sono stravolte al 100%.

Sul palcoscenico Triggiano sarà affiancato da un cast di ballerine ed accompagnato dall’originale e coinvolgente musica del Maestro Angelo Talocci.

Lo spettacolo vanta la direzione artistica di Arturo Brachetti che così racconta lo show: “La ‘magia’ non è una forma d’arte, è una necessità. Tutti noi ne abbiamo bisogno per poter sognare e avere una conferma, anche se fittizia, che esiste una realtà migliore, dove tutto può succedere: volare, sparire, risorgere. Il pubblico preferisce sognare di essere ‘magico’ piuttosto che constatare i propri limiti terreni. Gaetano ha come sempre dedicato tutta la sua energia a pensare, costruire e metter in scena nuove ambientazioni e coreografie per le sue illusioni, sempre caratterizzate da ritmo incalzante ed energia pura. Per ‘Real Illuision’, abbiamo immaginato un luogo surrealista, come lo scheletro di una fabbrica abbandonata da Gustave Eiffel sulle nubi, una specie di attracco vittoriano sospeso nei cieli, dove persino Giulio Verne avrebbe potuto agganciare una mongolfiera. In questo luogo senza tempo, la magia prende vita e ci abbandoniamo al viaggio di fantasia. Gaetano Triggiano è il timoniere e ci porta, come bambini estasiati e increduli a scoprire emozioni che avevamo dimenticato”.

Il tour 2019 REAL ILLUSION è prodotto e organizzato da Gec Production, Palco Reale, Duemilagrandieventi. I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Gaetano Triggiano è oggi considerato uno dei più grandi illusionisti a livello mondiale. Toscano d’origine, ginnasta in gioventù, incanta da anni con i suoi numeri le platee di mezzo mondo, dall’Europa all’Asia, dall’America al Medio Oriente. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, e vanta collaborazioni con i migliori professionisti dello spettacolo, tra cui Serge Denoncourt, regista del Cirque du Soleil. Consulente artistico di importanti produzioni, è stato anche regista di Panariello Non Esiste e Panariello sotto l’albero, fondendo l’arte magica alla comicità.”

INFO

TEATRO BRANCACCIO

VIA MERULANA 244, 00185 ROMA

TEL 06 80687231/2

12-14 aprile

venerdì e sabato ore 20.45, domenica ore 17

Prezzi da € 60,00 a € 24,50

www.gaetanotriggiano.com

www.palcoreale.net

www.facebook.com/gaetanotriggianoillusionist

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino