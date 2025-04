Galleria PASA, cantiere in chiusura

In chiusura il cantiere di riqualificazione della Galleria Pasa-Principe Amedeo di Savoia-Aosta che sottopassa il Gianicolo fuori dal Vaticano, tra porta Cavalleggeri e porta Santo Spirito, a due passi dalla nuova Piazza Pia.

I lavori, effettuati dal Dipartimento lavori pubblici (Dilp), hanno avuto un costo di circa 450mila euro e sono iniziati il 31 marzo e sono stati eseguiti dalle 22 alle 5 del mattino, dal lunedì al giovedì, per impattare il meno possibile sulla vita cittadina. Obiettivo: messa in sicurezza per pedoni e utenti della strada e tutela di un’infrastruttura di pregio.

Nella prima fase dei lavori, svolta tra lunedì 3 e giovedì 13 marzo, è stata effettuata la pulizia dell’arco esterno (fornice) dal lato di via Cavalleggeri e di una parte delle lastre in travertino all’interno.

Questa operazione ha richiesto le sola parzializzazione della carreggiata. A partire dal 31 marzo è iniziata la seconda fase dell’intervento che richiede la chiusura totale della galleria in orario notturno dalle 22 alle 5 del mattino successivo.

I lavori sono eseguiti lungo tutto il traforo lungo 250 metri, con un’altezza di circa 10 metri per un totale di oltre 8mila mq. In particolare, le lavorazioni prevedono la pulizia dell’altro arco di entrata dal lato del lungotevere, tramite sabbiatura ecologica con sistema IBIX (metodo scientifico applicato per il restauro e la conservazione di beni storico-artistici); delle lastre di travertino all’interno della galleria con IBIX; e la pulizia e la verniciatura dell’intera volta tramite pittura protettiva bianca antismog, self cleaning e capace di ridurre la proliferazione batterica, eliminando la penetrazione dell’acqua nelle superfici trattate e la formazione di efflorescenze saline senza variare la porosità e l’aspetto cromatico delle superfici trattate.

I lavori di pulizia sono eseguiti da 4 operai specializzati con tecnologia Ibix, distribuiti in parte sulla piattaforma elevatrice e in parte a terra per la superficie in travertino. Per quanto la verniciatura lavorano 5 operai specializzati distribuiti su due pantografi (piattaforme elevatrici).

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.