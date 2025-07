Garbatella, ladro colto sul fatto mentre forza un’auto: arrestato un 37enne armato di uncini

Nel caldo pomeriggio romano, il silenzio di piazza 12 Ottobre 1492 è stato rotto da un movimento sospetto. Un uomo si aggira tra le auto in sosta. Ha lo sguardo vigile, i gesti rapidi. In mano due uncini metallici. In pochi istanti, è già chinato su una portiera, pronto a forzarla. Ma stavolta qualcosa va storto.

È successo nel cuore della Garbatella, dove una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, in transito per controlli di routine, ha notato i movimenti sospetti dell’uomo. Senza esitare, i militari sono intervenuti: colto in flagrante mentre tentava di aprire l’auto per rovistare al suo interno, è stato bloccato e disarmato.

L’uomo, un 37enne etiope, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato immediatamente perquisito. In tasca, oltre ai due uncini sequestrati, nessun documento e molte giustificazioni poco credibili.

I successivi accertamenti hanno rivelato che non era il suo primo colpo della giornata: poco prima, aveva già danneggiato un’altra vettura, forzandone lo sportello e rompendo lo specchietto.

Accompagnato in caserma, per lui sono scattate le manette. L’uomo è ora in attesa del rito direttissimo, con l’accusa di tentato furto aggravato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.