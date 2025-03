Geloso e armato di un coltello da 38 cm: tenta di colpire la compagna

Una notte di paura si è consumata nel quartiere Primavalle, a Roma, quando una lite tra due conviventi ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Un uomo di 34 anni, di origini cubane, accecato dalla gelosia, ha afferrato un coltello da cucina e ha tentato di colpire al volto la compagna, una 34enne peruviana.

Erano passate da poco le due del mattino quando una chiamata disperata ha allertato il 112.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono accorsi in via dei Barbarigo, trovando una scena agghiacciante: l’aggressore ancora con l’arma in pugno e la vittima, ferita e sotto shock, che aveva trovato rifugio nella casa di una vicina.

Secondo quanto ricostruito, il 34enne, in preda a un raptus di gelosia, avrebbe impugnato un coltello lungo ben 38 centimetri e cercato di sfregiare la donna al volto.

Solo un rapido movimento istintivo le ha salvato la vita: la lama ha colpito la sua mano destra, ferendola ma evitando conseguenze ben peggiori.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare l’aggressore prima che potesse infliggere altri colpi. Nel frattempo, i sanitari del 118 hanno prestato soccorso alla donna, che è stata poi trasportata all’ospedale Sant’Eugenio. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

L’arma è stata sequestrata e il 34enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Dopo la convalida dell’arresto, il Tribunale di Roma ha disposto per lui il divieto di dimora nella Capitale.

Una notte che poteva finire in tragedia si è conclusa con un salvataggio in extremis. Ma resta l’ombra inquietante della violenza domestica, un dramma che ancora oggi colpisce troppe donne.

