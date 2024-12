Giallo ad Aprilia: trentenne si presenta al pronto soccorso con una ferita da coltello

Una misteriosa aggressione. Un uomo di 30 anni si è recato autonomamente al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia (provincia di Latina) con una ferita da arma da taglio, affermando di essere stato accoltellato per motivi a lui ignoti.

L’uomo, residente ad Ardea, è giunto nella struttura sanitaria lunedì sera, dove i medici hanno subito prestato le prime cure, diagnosticandogli una ferita che richiederà circa dieci giorni di prognosi.

Allertati dal personale sanitario, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia si sono recati immediatamente sul posto per raccogliere la testimonianza della vittima.

Tuttavia, il racconto del trentenne ha lasciato molte domande senza risposta: l’uomo non è stato in grado di fornire dettagli sul presunto aggressore né sul motivo dell’attacco.

Secondo quanto dichiarato dalla vittima, l’aggressione sarebbe avvenuta nel territorio di Ardea.

Attualmente non si esclude nessuna pista, dalla lite degenerata a un’aggressione premeditata.

Gli investigatori dell’Arma hanno già avviato accertamenti sul luogo indicato e riascolteranno la vittima nelle prossime ore nella speranza di ottenere elementi utili per identificare il responsabile e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

