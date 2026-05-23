Giallo all’alba a Ostia, trovato il cadavere di un giovane uomo sulla spiaggia

All’alba, quando il litorale romano iniziava appena a riempirsi dei primi runner e degli operatori degli stabilimenti balneari, sulla spiaggia di Ostia è emersa una scena destinata a trasformarsi in un giallo ancora tutto da chiarire.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato sul bagnasciuga, in un tratto di arenile sul Lungomare Amerigo Vespucci, a pochi metri dagli stabilimenti che si preparano alla stagione estiva.

L’allarme è scattato intorno alle 6.30, dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno notato il giovane immobile sulla battigia.

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Lido, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

La vittima, che secondo una prima valutazione avrebbe circa trent’anni, era priva di documenti.

Un dettaglio che rende più complesso il lavoro degli investigatori, impegnati ora a ricostruirne l’identità e le ultime ore di vita.

L’area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi della Scientifica. Gli specialisti hanno esaminato il corpo e la zona circostante alla ricerca di elementi utili all’inchiesta.

Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni evidenti di violenza, ma gli investigatori mantengono aperta ogni ipotesi.

Tra le piste al vaglio ci sono quella del malore improvviso, dell’annegamento o di un possibile incidente avvenuto durante la notte. Nessuna conclusione, però, potrà essere formulata prima degli esami medico-legali.

Su disposizione della Procura, la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata, dove nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia.

L’esame dovrà chiarire le cause del decesso e stabilire quando l’uomo sia morto.

Nel frattempo gli agenti stanno controllando le denunce di scomparsa presentate negli ultimi giorni tra Roma e il litorale, nel tentativo di dare un nome al giovane ritrovato sulla spiaggia e sciogliere il mistero che avvolge questa tragedia di inizio stagione.

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