Giallo nei sotterranei di Roma: scoperti attrezzi da scasso in un tunnel fognario

Un’insolita scoperta ha interrotto una normale operazione di manutenzione nel cuore di Roma. Ieri pomeriggio, il personale ACEA, impegnato in un intervento di routine su Lungotevere dei Vallati, si è imbattuto in un vero e proprio arsenale di attrezzi da scasso e da scavo, nascosto all’interno di un tunnel di accesso al collettore fognario del centro storico.

Immediata la chiamata al 112, che ha portato sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per un sopralluogo approfondito.

All’interno del tunnel, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una serie di strumenti sospetti:

Un palanchino

Due pompe idrauliche

Una mazzetta da carpentiere

Una tronchese

Una cazzuola

Due torce

Tre paia di guanti professionali

Olio lubrificante

Un canotto gonfiabile per la navigazione

Un equipaggiamento che lascia poco spazio ai dubbi: tutto fa pensare a un possibile tentativo di intrusione sotterranea, magari per raggiungere qualche obiettivo sensibile della Capitale.

I Carabinieri hanno immediatamente informato la Procura della Repubblica di Roma, che ora indaga per risalire agli autori del deposito clandestino.

A chi apparteneva quel materiale? Qual era il vero obiettivo? Si tratta di un colpo sfumato o di un piano ancora in fase di preparazione?

Gli inquirenti stanno passando al setaccio le telecamere della zona e possibili segnalazioni per trovare risposte a questo inquietante mistero.

