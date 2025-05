Giallo sul Tevere: il fiume restituisce il corpo di una donna, è mistero sull’identità

Il Tevere ha sussurrato l’ennesimo segreto, riportando a galla una storia ancora tutta da decifrare.

Erano da poco passate le 21 di martedì 27 maggio quando un passante, camminando lungo via Pal Grande, nel comune di Fiumicino, ha notato qualcosa che galleggiava lentamente sulle acque scure del fiume. Era un corpo. Il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, riaffiorato come un’ombra dal passato.

In pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia e della stazione locale.

Lo scenario che si sono trovati davanti è apparso subito inquietante: il corpo, privo di documenti, è stato rinvenuto impigliato in un tratto del fiume dove la corrente rallenta.

Non ci sono, almeno per ora, segni evidenti di violenza, ma il tempo trascorso in acqua ha reso difficile una prima valutazione.

Secondo i primi rilievi, la donna sarebbe di origine africana, ma le operazioni di identificazione si preannunciano lunghe e complesse.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano, dove verrà eseguita l’autopsia. Sarà questo il primo passo per capire non solo le cause del decesso, ma anche – si spera – a chi appartenesse quella vita spenta in silenzio.

Intanto, gli investigatori stanno passando al setaccio gli elenchi delle persone scomparse nei giorni e nelle settimane precedenti, sia a Roma che nei comuni limitrofi.

Nessuna pista, per il momento, è esclusa: potrebbe trattarsi di una vittima di incidente, un gesto estremo, o un crimine ancora avvolto nel buio.

