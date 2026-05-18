Gianicolense, scoperto asilo nido fantasma in un appartamento: 22 neonati stipati in due stanze

Ventidue bambini di età compresa tra gli zero e i tre anni, stipati all’interno di un normale appartamento privato riadattato a ludoteca, completamente sconosciuto al fisco e privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria o educativa.

È la scoperta choc fatta dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale nel quartiere Gianicolense.

Il nido abusivo è stato immediatamente chiuso e per la responsabile è scattata una sanzione amministrativa da migliaia di euro.

Il blitz a sorpresa dopo le segnalazioni

L’operazione si inserisce nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto all’abusivismo commerciale e di tutela della sicurezza pubblica, con un focus mirato alla protezione delle fasce più fragili della popolazione.

A far scattare il blitz nei giorni scorsi sono state alcune segnalazioni confidenziali arrivate al XII Gruppo Monteverde, che parlavano di un insolito viavai di passeggini e neonati in un condominio della zona.

Ottenuti i primi riscontri, i caschi bianchi sono entrati in azione supportati dal personale ispettivo del SECS (Servizi Educativi e Culturali) del Municipio XII.

Una volta varcata la soglia dell’appartamento, i sospetti hanno trovato immediata e drammatica conferma.

Struttura attrezzata ma senza permessi: multa da 5.000 euro

Gli agenti si sono trovati davanti a un vero e proprio asilo nido clandestino. Nelle sole due camere dell’immobile, collegate a un’ampia area esterna, erano presenti 22 bambini piccolissimi intenti a giocare e a riposare.

I locali erano stati organizzati nei minimi dettagli per l’accoglienza della prima infanzia, con una dotazione massiccia di arredi specifici, giocattoli, culle, passeggini e scaffalature per i cambi e i pasti.

Oltre alla titolare della struttura, all’interno dell’appartamento erano presenti altre due donne adulte, incaricate della vigilanza e della cura dei minori.

I successivi e immediati accertamenti di natura documentale e amministrativa hanno svelato il quadro d’illegalità: la struttura operava in totale clandestinità, completamente priva dei prescritti titoli autorizzativi, dei requisiti di sicurezza e dei controlli igienico-sanitari previsti dalla rigida normativa vigente per i servizi educativi della prima infanzia.

Nei confronti della responsabile dell’attività, una donna italiana risultata essere la locataria dell’immobile, i vigili urbani hanno elevato una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 5.000 euro.

Contestualmente alla multa, alla donna è stata notificata la diffida con l’ordine tassativo di immediata cessazione dell’attività abusiva, imponendo lo sgombero dei locali e la riconsegna dei 22 piccoli ospiti alle rispettive famiglie, ignare o complici del circuito illegale.

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