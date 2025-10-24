Giardiniere “a tempo perso”, faceva il pusher per arrotondare: arrestato 28enne
Dopo l’arresto, il giovane è stato condotto davanti al tribunale di Velletri, dove il giudice ha convalidato il fermo
Di giorno curava giardini, di sera si dedicava a tutt’altro tipo di “verde”. Un giardiniere romano di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castel Gandolfo insieme ai militari della Stazione di Cecchina, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo è stato fermato lungo la via Nettunense, nella zona di Cecchina, durante un servizio di controllo mirato al contrasto dello spaccio nei Castelli Romani. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo.
La perquisizione, estesa anche alla sua abitazione, ha portato alla scoperta di un piccolo “magazzino” della droga: 442 grammi di hashish, 48 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.
Nascosti in casa anche 1.465 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Per il giovane sono così scattate le manette. Dopo l’arresto, il 28enne è stato condotto davanti al tribunale di Velletri, dove il giudice ha convalidato il fermo.
