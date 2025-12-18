Giardino del Pigneto: avviati interventi immediati per sicurezza, illuminazione e decoro

Pubblichiamo qui di seguito un comunicato stampa a firma del Segretario Antonio Liani della sezione PD Pigneto–Prenestino in data 16 dicembre 2025:

«Il 16 dicembre 2025, il Circolo PD Pigneto–Prenestino ha ottenuto un sopralluogo congiunto, precedentemente richiesto, presso il Giardino del Pigneto, a seguito della richiesta avanzata dai cittadini e dal Circolo stesso per affrontare il progressivo degrado dell’area verde e le conseguenti criticità in termini di sicurezza e vivibilità.

Il Giardino del Pigneto presenta da tempo condizioni che favoriscono fenomeni di microcriminalità, dovuti alla scarsa visibilità interna, alla carenza di illuminazione e alla presenza di siepi e arbusti che creano spazi nascosti.

A ciò si aggiunge l’impossibilità di effettuare una pulizia efficace a causa della presenza notturna di persone che bivaccano e dormono all’interno del giardino.

Per individuare soluzioni concrete e immediate, il PD Pigneto–Prenestino ha ritenuto necessario richiedere un incontro con il Comune di Roma, il Municipio, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Roma Capitale.

All’avvenuto sopralluogo hanno partecipato Gianmarco Palmieri, Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Maura Lostia, Vicepresidente del Municipio V, rappresentanti del Commissariato di Porta Maggiore, il Comando della Polizia Locale del Municipio V e due funzionari del Servizio Giardini.

L’incontro ha prodotto risultati positivi. Pur avendo analizzato anche ipotesi di modifiche strutturali più ampie — che richiedono tempi lunghi e risorse economiche importanti e che quindi non possono rappresentare una risposta immediata — l’attenzione si è concentrata su interventi urgenti per eliminare le condizioni che oggi consentono di nascondere oggetti, cucinare o dormire all’interno del giardino sfruttando la scarsa luminosità e le barriere vegetali. In particolare, Roma Capitale, tramite il Presidente Palmieri, ha preso atto delle criticità e ha ribadito l’impegno a:

• segnalare con urgenza gli interventi necessari per il ripristino e il potenziamento dell’illuminazione;

• valutare l’utilizzo di fondi dedicati per l’installazione di telecamere, con collegamento diretto al Comando della Polizia Locale di Roma Capitale;

• procedere alla sostituzione delle lampade mancanti;

• effettuare, tramite il Servizio Giardini, il taglio e la riduzione dei cespugli perimetrali, così da rendere il giardino pienamente visibile ai cittadini e alle forze dell’ordine che già effettuano passaggi e ronde frequenti nella zona.

Il Circolo PD Pigneto–Prenestino esprime soddisfazione per gli impegni assunti. Sono state inoltre richiamate ipotesi di trasformazioni strutturali più ampie, come l’installazione di una cancellata o la pedonalizzazione dell’area all’altezza di Piazza del Pigneto, con l’obiettivo di creare una vera e propria piazza vissuta e attraversabile.

Si tratta però di interventi che necessitano di ulteriori approfondimenti, tempi e risorse.

Gli interventi immediati concordati rappresentano un primo passo concreto e necessario. Il Circolo auspica che vengano realizzati nel più breve tempo possibile.

Al sopralluogo hanno preso parte anche numerosi cittadini e residenti di Piazza del Pigneto, che hanno espresso parere favorevole alle azioni proposte e apprezzamento per l’attenzione delle istituzioni al tema della sicurezza e del decoro urbano».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.