“Giganti Gentili”: a Tor Pignattara la sfida di YOLK contro la povertà educativa

Non sono solo lezioni, ma “esperienze di mondo” per scoprire il proprio talento nascosto. Nel cuore pulsante di Tor Pignattara, presso il plesso Pavoni dell’Istituto Laparelli, ha preso il via “Giganti Gentili”, il programma di orientamento e crescita dedicato agli studenti delle medie.

Il progetto, firmato dalla Fondazione YOLK di Clementina Cordero di Montezemolo, animerà il quartiere fino a giugno 2026 con un obiettivo ambizioso: offrire un’alternativa concreta alla marginalità e alla povertà educativa.

Oltre i banchi: il “Metodo YOLK”

L’iniziativa si distacca dalla didattica frontale per abbracciare un modello basato sul coinvolgimento emotivo e sulla partecipazione attiva.

«Vogliamo offrire un tempo extrascolastico di qualità che esuli dalle materie tradizionali», spiega Clementina Cordero di Montezemolo. «Il nostro metodo è fatto di esperienze guidate da professionisti del mondo reale, per far emergere il “tuorlo prezioso” (lo yolk, appunto) che ogni ragazzo custodisce».

Un calendario di “Mondi Nuovi”

Il programma mette in campo una rete di eccellenze capitoline e professionisti di diversi settori, offrendo ai ragazzi strumenti inediti per leggere la realtà:

Laboratorio Partner / Mentor Obiettivo Orientamento POG – Progetto Orientamento Giovani Rafforzare l’autonomia e riconoscere le proprie risorse interiori. Kendama Class Davide Leonardi (Performer) Allenare coordinazione e concentrazione attraverso l’antico gioco giapponese. Consapevolezza Finanziaria Azzurra Rinaldi (Economista) Alfabetizzazione economica come strumento di libertà ed empowerment. Educazione all’Affettività Staff YOLK Imparare a dare un nome alle emozioni e migliorare le relazioni. Natura e Ambiente Altraquota Esplorare la biodiversità e il rapporto con l’ecosistema. Workshop Creativo Stefano Seletti (Art Director) Stimolare l’immaginazione partendo dagli oggetti della quotidianità. Un presidio sociale a Tor Pignattara “Giganti Gentili” non è solo un corso, ma un presidio territoriale in un quadrante della città che richiede investimenti costanti sul capitale umano. Attraverso il gioco, il confronto e il “fare”, la Fondazione YOLK mira a costruire una generazione di adolescenti più consapevoli e meno soli, pronti a navigare le scelte del futuro con una bussola propria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.