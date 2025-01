Gigi Proietti di Claudio Pallottini a “La Primula”

L’Associazione La Primula incontra Claudio Pallottini con “Gigi Proietti. Insegnamenti e chiacchiere sul teatro, sull’attore e su altre amenità“.

Il libro-omaggio è opera di Claudio Pallottini, attore, sceneggiatore, drammaturgo. Diplomato al Laboratorio di Gigi Proietti, ha recitato e scritto per lui sketch, sceneggiature e commedie.

Nel libro, edito Carrocci editore, attraverso le parole dello stesso Gigi Proietti si raccontano la sua visione del teatro, la sua vocazione per l’insegnamento e tanti altri aneddoti curiosi, legati alla bravura e all’intelligente ironia dell’artista.

Introducono: Leone Antenone e Maurizio Rossi.

Con l’amichevole partecipazione degli allievi dell’Associazione Duetto in Atto.

Appuntamento venerdì 14 marzo 2025 dalle 18.00 alle 20.00, in via Alfredo Covelli 12/14 (zona Centocelle-Parco Prampolini) – fermata Prenestina/Valente del tram n. 14). L’entrata è libera.

Per info e prenotazioni:

casadellepoesie@gmail.com

ass.laprimula@virgilio.it

IL LIBRO

Il docu-libro, attraverso le parole dello stesso Gigi Proietti racconta la sua visione del teatro, della recitazione, dell’arte scenica e di tante altre amenità di cui è composta la sensibilità di un artista.

Un libro leggero, divertente e divertito, come il suo protagonista, che, con l’ironia, l’aneddoto comico e la risata, ha saputo insegnare a decine e decine di futuri attori e attrici come dire una battuta, come far arrivare al pubblico un pensiero, come rendere chiaro un sentimento o efficace una pausa e soprattutto l’amore per la conoscenza: «Senza conoscere non vai da nessuna parte, giovano’!».

Grazie anche alla voce di tanti colleghi e amici, che hanno voluto condividere i propri ricordi del grande maestro con chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo, il volume offre una testimonianza della sua vocazione per l’insegnamento di un mestiere bellissimo, pieno di gioie e soddisfazioni, ma anche traboccante di sudore, frustrazioni e lacrime; un mestiere che, come ripeteva spesso, «Non te l’ha comandato il medico!».

L’AUTORE

Claudio Pallottini è uno scrittore, sceneggiatore e attore a tutto tondo. Ha collaborato fra gli altri con Gigi Proietti, Arnoldo Foà, Simona Marchini, Enrico e Carlo Vanzina.

È nato a Roma nel 1970. Diplomato attore nel 1993 al Laboratorio di Gigi Proietti, ha lavorato in compagnie di primaria importanza nazionale. Drammaturgo e sceneggiatore, ha scritto fra gli altri per Gigi Proietti, Simona Marchini, Arnoldo Foà, Enrico e Carlo Vanzina.

Ha pubblicato il manuale Mettere in scena uno spettacolo (con Marco Simeoli, Dino Audino Editore 2006), i tre libri-gioco della serie L’inventafavole (Il Barbagianni, 2012), Facciamo che io ero (Il Barbagianni, 2017) e il romanzo Fair Play (Marsilio, 2018), vincitore del premio “Memo Geremia” 2018, sezione Letteratura per ragazzi.

