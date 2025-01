Giornata da incubo per un cacciatore: ritrovato dopo ore di ricerche tra la nebbia di Tolfa

Un’uscita di caccia che si è trasformata in un incubo. Un cacciatore di 60 anni, residente ad Ostia, ha perso la strada mentre si trovava nei boschi di Tolfa, avvolto da una fitta nebbia che ha ridotto la visibilità.

L’uomo, che si trovava in compagnia del suo cane, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco, i quali, dopo aver ricevuto la segnalazione, si sono attivati prontamente per cercarlo.

La chiamata d’emergenza è giunta intorno alle 12:00 di giovedì 9 gennaio. I caschi rossi della caserma Fortunato Bonifazi hanno immediatamente raggiunto la strada che collega Santa Severa a Tolfa, dove si trovavano il cacciatore e il suo cane.

Lì, con l’ausilio di una Jeep e della squadra 17/A, sono iniziati i soccorsi per cercare di localizzare l’uomo scomparso.

Le ricerche si sono svolte in un bosco fitto e insidioso, con l’ausilio di un GPS e delle tecniche di topografia applicata al soccorso (TAS).

Nonostante le difficoltà della situazione, i pompieri non si sono arresi, percorrendo più di due chilometri a piedi tra la vegetazione.

Dopo circa tre ore di intensi sforzi, alle 15:00, il cacciatore è stato finalmente rintracciato.

L’uomo, infreddolito e visibilmente scosso, non presentava ferite gravi, ma era piuttosto impaurito. I soccorritori lo hanno accompagnato in una zona sicura, dove il personale del 118 ha provveduto a un controllo medico.

Alla scena hanno partecipato anche i carabinieri, ma fortunatamente il cacciatore ha potuto tornare a casa sano e salvo, sebbene comprensibilmente scosso dall’esperienza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.