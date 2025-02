Giornata di Prevenzione in Farmacia Federico: il profilo lipidico

Sabato 22 febbraio 2025, in occasione della Giornata di Prevenzione in Farmacia Federico, in via Prenestina 692, è fondamentale sensibilizzare sull’importanza del controllo del colesterolo, un indicatore chiave della salute cardiovascolare.

Il colesterolo è un grasso presente nel nostro organismo, essenziale per la produzione di ormoni, vitamina D e membrane cellulari. Viene prodotto principalmente dal fegato e in parte introdotto attraverso l’alimentazione. Esistono due principali tipi di colesterolo: il colesterolo LDL (“cattivo”) se è in eccesso tende a depositarsi nelle arterie aumentando il rischio di malattie cardiovascolari, ed il colesterolo HDL (“buono”) che aiuta a rimuovere l’eccesso di colesterolo dal sangue, proteggendo il cuore. Per mantenere il benessere cardiovascolare, è importante monitorare il valore di:

• C olesterolo totale: <200 mg/ dL

• Colesterolo LDL: <100 mg/ dL

• Colesterolo HDL: >40 mg/ dL negli uomini, >50 mg/ dL nelle donne

• Trigliceridi: <150 mg/ dL

Quando i valori del colesterolo LDL o dei trigliceridi risultano elevati, aumenta il rischio del restringimento delle arterie, infarto e ictus. Un livello troppo basso di colesterolo HDL è un ulteriore fattore di rischio.

Come mantenere il colesterolo sotto controllo?

Per prevenire squilibri lipidici, è fondamentale adottare uno stile di vita sano:

• Alimentazione equilibrata: privilegiare frutta, verdura, cereali integrali, legumi e fonti di grassi sani come olio extravergine d’oliva, frutta secca e pesce ricco di Omega-3.

• Attività fisica regolare: almeno 150 minuti a settimana di esercizio fisico aiuta a mantenere in equilibrio il profilo lipidico.

• Controllo del peso corporeo: il sovrappeso influisce negativamente sui livelli di colesterolo.

• Limitare il consumo di grassi saturi e trans: presenti in prodotti industriali, fritture e carni lavorate.

• Smettere di fumare e ridurre l’alcol: entrambi influenzano negativamente i livelli di colesterolo HDL e la salute cardiovascolare.

Monitorare regolarmente i livelli di colesterolo e adottare uno stile di vita sano sono strategie essenziali per prevenire patologie cardiovascolari.

Durante la Giornata di Prevenzione n ella Farmacia Federico è possibile prenotare ed eseguire, con un semplice prelievo capillare, la misurazione del profilo lipidico , e, per completare la prevenzione, eseguire l’elettrocardiogramma .

È possibile, inoltre, ricevere una consulenza alimentare gratuita della durata di 15 minuti e ricevere consigli personalizzati dalla Dottoressa Sara Meronti, Biologa Nutrizionista .

Mantenere il colesterolo nei valori ottimali è un passo fondamentale per la salute del cuore e della circolazione. Prevenire è la chiave per vivere meglio e più a lungo!

Info e prenotazione: 06-22751269

