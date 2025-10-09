Giornata di prevenzione sulla sindrome metabolica alla Farmacia Federico
Il 18 ottobre 2025 in via Prenestina 692
La sindrome metabolica è un insieme di condizioni che spesso passano inosservate: pressione alta, glicemia elevata, colesterolo e trigliceridi alterati, aumento del girovita.
Quando si presentano insieme, aumentano notevolmente il rischio di diabete e malattie cardiovascolari.
La difficoltà? Non dà sintomi evidenti. Molte persone scoprono valori alterati solo durante un controllo. Per questo la prevenzione è la scelta migliore: con pochi esami si può valutare il rischio e intervenire subito con semplici cambiamenti nello stile di vita.
Il 18 ottobre 2025 la Farmacia Federico, in via Prenestina 692, invita a una giornata speciale di prevenzione: si potrà controllare:
La pressione arteriosa
I livelli di colesterolo
I trigliceridi
La glicemia
Il girovita, con una breve consulenza della nutrizionista Sara Meronti.
Tutto questo ad un prezzo speciale: solo 9,90 €.
Un’occasione per conoscere i tuoi valori, ricevere consigli pratici e prenderti cura della tua salute.
I posti sono limitati: chiamare ora per prenotare l’appuntamento! Tel. 06 2275 1269
