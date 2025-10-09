Giornata di prevenzione sulla sindrome metabolica alla Farmacia Federico

Alla Farmacia Federico il 18 ottobre 2025 Giornata di prevenzione sulla sindrome metabolica.

La sindrome metabolica è un insieme di condizioni che spesso passano inosservate: pressione alta, glicemia elevata, colesterolo e trigliceridi alterati, aumento del girovita.

Quando si presentano insieme, aumentano notevolmente il rischio di diabete e malattie cardiovascolari.

La difficoltà? Non dà sintomi evidenti. Molte persone scoprono valori alterati solo durante un controllo. Per questo la prevenzione è la scelta migliore: con pochi esami si può valutare il rischio e intervenire subito con semplici cambiamenti nello stile di vita.

Il 18 ottobre 2025 la Farmacia Federico, in via Prenestina 692, invita a una giornata speciale di prevenzione: si potrà controllare:

La pressione arteriosa

I livelli di colesterolo

I trigliceridi

La glicemia

Il girovita, con una breve consulenza della nutrizionista Sara Meronti.

Tutto questo ad un prezzo speciale: solo 9,90 €.

Un’occasione per conoscere i tuoi valori, ricevere consigli pratici e prenderti cura della tua salute.

I posti sono limitati: chiamare ora per prenotare l’appuntamento! Tel. 06 2275 1269

