Giornata mondiale del Teatro alla Casa della Cultura di Villa De Santis

La sessantaquattresima giornata mondiale del Teatro verrà celebrata il 27 marzo 2026 dall’A.P.S. Polvere di Stelle, musica e cultura presso la Casa della Cultura di Villa De Santis in Roma, in concomitanza della mostra fotografica “Incredibile India”.

La mostra, a cura di Andrea Crudo e Simona Massimi, è un reportage fotografico realizzato nel febbraio 2025, che parte da Calcutta per poi snodarsi nell’Odisha alla ricerca delle minoranze etniche tribali, che, scendendo dalle montagne per scambiare i loro prodotti, animano e colorano i diversi mercati del territorio.

Durante la manifestazione Henos Palmisano leggerà il messaggio di Willem Dafoe, attore, creatore teatrale, direttore artistico del Settore Teatro della Biennale di Venezia per il biennio 2025-2026.

Nel messaggio di Willem Dafoe si legge: “Socialmente e politicamente il teatro non è mai stato così importante e vitale per la nostra comprensione di noi stessi e del mondo. La sfida è evitare la corruzione del teatro in una mera impresa commerciale o in un arido custode istituzionale delle tradizioni”.

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